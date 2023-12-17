Yanan dairedeki 3 çocuğu komşular, anneannelerini itfaiye kurtardı | Video
Antalya’da 7 katlı apartmanın 5’inci katında çıkan yangında, dairedeki 3 çocuğu yangını fark eden komşuları kurtardı, anneanneyi ise itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 çocuk ile anneanneleri hastaneye kaldırıldı.
KOMŞULARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Dumandan etkilenen anneanne ve torunlarının ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yangın haberini duyup olay yerine koşan anne Cansu Y. de çocuklarının yanına geldi. Cansu Y., dumandan etkilenen çocukları ve anneanne kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Bu sırada komşulardan bazılarının ise gözyaşı döktüğü görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken yangının ilk belirlemelere göre çocuklardan birisinin çakmakla oynadığı sırada yorganın tutuşmasından dolayı çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
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