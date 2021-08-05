Video Yaşam Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti | Video

Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti | Video

Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti | Video
05.08.2021 | 14:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Siparişle sahte döviz basıp çetelere satıyordu, böyle yakalandı | Video 02:50
Siparişle sahte döviz basıp çetelere satıyordu, böyle yakalandı | Video 05.08.2021 | 14:58
Çocukları dilendiriyorlardı, güvenlik kamera görüntülerinden yakayı ele verdiler | Video 01:36
Çocukları dilendiriyorlardı, güvenlik kamera görüntülerinden yakayı ele verdiler | Video 05.08.2021 | 14:55
Lüks rezidansta yapılan sahte para matbaasına operasyon kamerada | Video 06:58
Lüks rezidansta yapılan sahte para matbaasına operasyon kamerada | Video 05.08.2021 | 14:34
Röportajda yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın | Video 01:08
Röportajda yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın | Video 05.08.2021 | 14:58
Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti | Video 06:35
Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti | Video 05.08.2021 | 14:38
Kadıköy’de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı | Video 03:10
Kadıköy’de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı | Video 05.08.2021 | 14:34
Antalya’da yangında evi yanan Hüseyi Dede’den gözleri yaşartan hareket! Bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti 05:03
Antalya'da yangında evi yanan Hüseyi Dede'den gözleri yaşartan hareket! Bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti 05.08.2021 | 14:24
Termik santral bölgesi soğutuluyor | Video 00:44
Termik santral bölgesi soğutuluyor | Video 05.08.2021 | 14:34
Tunceli’de aç kalınca köye inen Avrasya bozayısı kamerada 05:26
Tunceli'de aç kalınca köye inen Avrasya bozayısı kamerada 05.08.2021 | 13:25
Ümitcan Uygun’la aynı evde kalan Esra Hankulu’nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır’ın babasından tepki | Video 02:05
Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır'ın babasından tepki | Video 05.08.2021 | 14:08
Diyarbakır’da 782 adet 1. Dünya Savaşı’na ait el bombası bulundu | Video 04:02
Diyarbakır'da 782 adet 1. Dünya Savaşı'na ait el bombası bulundu | Video 05.08.2021 | 13:32
Son Dakika: Esra Hankulu ölü bulundu! Ümitcan Uygun’un dahli var mı, Aleyna Çakır’ın ölümü ile nasıl bir benzerlik var? | Video 02:56
Son Dakika: Esra Hankulu ölü bulundu! Ümitcan Uygun'un dahli var mı, Aleyna Çakır'ın ölümü ile nasıl bir benzerlik var? | Video 05.08.2021 | 13:56
Arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu | Video 05:17
Arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu | Video 05.08.2021 | 13:14
İstanbul Esenyurt’ta kayan servis aracını el frenini çekerek böyle durdurdular 02:36
İstanbul Esenyurt'ta kayan servis aracını el frenini çekerek böyle durdurdular 05.08.2021 | 10:01
Orman yangınında 64 yıllık hatırası yok oldu | Video 05:25
Orman yangınında 64 yıllık hatırası yok oldu | Video 05.08.2021 | 12:54
Kayseri’deki FETÖ operasyonunda polis eşlerinden sorumlu 4 mahrem imam gözaltına alındı | Video 00:44
Kayseri'deki FETÖ operasyonunda polis eşlerinden sorumlu 4 mahrem imam gözaltına alındı | Video 05.08.2021 | 12:54
Bağcılar’da çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık karıştı | Video 01:55
Bağcılar’da çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık karıştı | Video 05.08.2021 | 12:54
Esenler’de vahşet! Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler | Video 03:37
Esenler'de vahşet! Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler | Video 05.08.2021 | 11:37
Ümitcan Uygun’un aynı evde kaldığı Esra Hankulu’nun ölüm sebebi ne? Ümitcan Uygun olayında son dakika yeni ölüm 02:07
Ümitcan Uygun'un aynı evde kaldığı Esra Hankulu'nun ölüm sebebi ne? Ümitcan Uygun olayında son dakika yeni ölüm 05.08.2021 | 12:00
Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu | Video 00:37
Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu | Video 05.08.2021 | 11:37

Antalya'nın Alanya ilçesi Gülbahar köyünde çıkan orman yangınında evi yanan Hüseyin Yıldırır (93), bahçesinde alevlerin ulaşmadığı karpuzlardan orman işçilerine ikram etti. Yıldırır, "Bundan sonra ne yapacağım ben evi barkı; milletimiz ve devletimiz huzurlu olsun. Bana köşk yapsalar, devletim huzursuz olduktan sonra ne yapayım ben köşkü?" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçede çıkan orman yangınında yerleşim yerleri zarar görürken, Gülbahar köyünde Hüseyin Yıldırır'ın yalnız yaşadığı tek katlı evi de yandı. Yangından son anda sağ kurtulup kızının yanına yerleşen Yıldırır, söndürme çalışmalarının ardından köpeği ile birlikte yanan evine döndüğünde büyük hüzün yaşadı. Orman işçilerinin eşlik ettiği Yıldırır, evinin tamamen yandığını gördü. Yıldırır, orman işçilerine köpeğini kurtardığını; ancak evdeki 4 kedisini çıkaramadığını anlattı. Bahçeyi de gezen Yıldırır, alevlerin ulaşmadığı karpuz ve meyvelerinden orman işçilerine ikram etti. Yıldırır'ın, uzun yıllar yaşadığı evi tamamen yanmasına rağmen metanetini korumaya çalıştığı görüldü. Yıldırır, evinin bahçesinde yanan kütüğün üzerine kuşlar için de yem ve su da bıraktı.

'ALLAH DEVLETE HUZUR VE DÜZEN VERSİN'
Evi yandıktan sonra kızının yanında geçici olarak kaldığını anlatan Hüseyin Yıldırır, "Evim yandı. Devletim yapar yapmaz bir şey diyemem. Ben çadırda büyüdüm. Allah devletimize milletimize huzur ve güzellik versin. En büyük şeyim huzur. Huzurum olmasa burada konuşamam, yürüyemem. Yeter ki şu devletin şu milletin huzuru bozulmasın. Ben 93 yaşına geldim. Bundan sonra ne yapacağım evi barkı; milletimiz ve devletimiz huzurlu olsun. Ben devletimi, milletimi yıprandırmak istemem. Devletimden bir şey istemem, devletim bana lazım olan her şeyi yapar gönderir. Bana köşk yapsalar, devletim huzursuz olduktan sonra ne yapayım ben köşkü? Ev yapılır; yapılmazsa da önemli değil çadırda da dururuz. Ben devletime 'bana ev yap' diye diyeceğim bir şey yok. Allah devlete millete huzur ve düzen versin" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA