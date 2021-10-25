Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:08
Milyonluk araçla yol kesip halay çektiler 25.10.2021 | 17:24
01:43
Yıkamak için aldığı halının içinden 40 bin TL değerinde altın çıktı 25.10.2021 | 16:59
02:41
Çatalca'da köpek kavgası cinayetle sonuçlandı! 25.10.2021 | 16:41
04:50
01:10
Halk otobüsü kaza yaptı, 3 mahallenin interneti kesildi 25.10.2021 | 16:33
00:51
Limni Gölü beyaza büründü.. İşte kartpostallık manzara 25.10.2021 | 16:26
01:36
Ay çekirdeği çuvalından 9 tabanca çıktı | Video 25.10.2021 | 16:15
01:36
Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı | Video 25.10.2021 | 16:15
01:05
Yanan kamyonete bilinçsiz su döktü, alevler çılgına döndü... 25.10.2021 | 16:14
02:34
Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı 25.10.2021 | 15:53
04:50
00:57
Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı 25.10.2021 | 15:20
01:21
İslahiye ve Nurdağı'nda 15 bin dekarda yer fıstığı hasadı 25.10.2021 | 15:32
00:39
İşte azmin fotoğrafı! Yürüyemezsin dediler, sporla hayata tutundu | Video 25.10.2021 | 15:19
03:42
01:32
Sivas’ta sel böyle geldi | Video 25.10.2021 | 14:45
01:37
Meteoroloji günler önce uyarmıştı... Kars'ta yoğun kar yağışı başladı 25.10.2021 | 14:33
07:38
Yılın fotoğrafının öyküsü. Suriyeli baba ve oğlu A Haber'de | Video 25.10.2021 | 14:35
00:22
Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler | Video 25.10.2021 | 14:22
02:40
Maltepe'de markette yangın paniği! 25.10.2021 | 14:19
Diyarbakır’da aniden alev alan gıda kamyonetine bir vatandaş bilinçsiz bir şekilde su döktü, alevler büyüyerek yangın devam etti.
Olay, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gıda dağıtımı yapan kamyonet, seyir halindeyken aniden alev aldı. Aracı terk eden sürücü canını zor kurtarırken, çevredekiler yardıma koştu. Bir vatandaş tarafından bilinçsiz bir şekilde sıçratılan su alevleri çıldırtarak büyümesine sebep oldu. Patlama sonrası kısa sürede kamyonetin tamamını saran alevler, aracı kullanılmaz hale getirirken, araç dorsesinde bulunan binlerce liralık gıda ürünleri de kül oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonrası söndürdü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.