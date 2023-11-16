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Yanan motosikleti elleriyle söndürdü, yangın tüpünü çalışanlara sıktı | Video

Yanan motosikleti elleriyle söndürdü, yangın tüpünü çalışanlara sıktı | Video

16.11.2023 | 09:45

Mersin Erdemli'de bir tamirhanedeki motosiklet alev aldı, çalışanlar yangını eliyle söndürdü. Yangını gören bir başka çalışan ise getirdiği yangın tüpünü arkadaşlarına sıkması ilginç anlara sahne oldu.

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Olay, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'ndeki bir motosiklet tamir atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışanların bir motosikleti tamir ettiği sırada motor bölümünde yangın çıktı. Alevi gören personel, eliyle yangını söndürmeye başardı. O sırada yangın olduğu fark sonradan fark eden çalışanlardan Mahmut Kurt'ta yangın tüpünü getirdi. Yangının söndüğünü gören Kurt, tüpü önce motor kısmına ardından da iş arkadaşlarının üzerine sıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, diğer çalışanların iş yerinden kaçma anları yer aldı. Öte yandan daha öncede bir motosikletin motor kısmında yangın çıktığı, alevlerin de su ile söndürüldüğü belirtildi.

Yaşananları anlatan Mahmut Kurt, "Motorda yangın çıktı, arkadaşlar eliyle söndürdü. Ben de sonradan yangın tüpüyle müdahale ettim. Ben de onları söndürdüm. Bu olanları iş yerinin kamera kaydından izledik, öyle paylaşmak istedik bize de bir anı kaldı. Daha önce de böyle bir yangınla karşılaşmıştık suyla söndürmüştük. Şimdi tedbirimizi aldık. İş yerinde tedbiri hiç bir zaman elden bırakmamak lazım" dedi.

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