Yanan otomobilde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı: Çarpışma anı kamerada | Video
Amasya’da kavşakta çarpışan 2 otomobilden birinde yangın çıktı. Yanmaya başlayan araçta sıkışan sürücüyü çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
Ege Çınar Ç.nin kullandığı otomobilin yakıt tankı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede yayıldı. Araçtaki Öykü Sıla K. kendi imkanıyla dışarı çıktı. Yanmakta olan araçta sıkışan sürücüyü ise çevreden gelerek yardımlarına yetişen vatandaşlar dışarı çıkartıp kurtardı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobili saran alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
09:57
00:42
SON DAKİKA! Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var 24.12.2024 | 09:51
01:25
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı | Video 24.12.2024 | 09:48
05:58
05:58
01:33
Uyuşturucudan yakalanan kadın: "Keşke 10 kilo yakalatsaydım" | Video 24.12.2024 | 09:05
01:28
00:58
00:23
01:12
Beyoğlu'nda tramvayın altında kaldı | Video 23.12.2024 | 16:18
01:05
Akaryakıt istasyonda dehşete düşüren cinayet anı kamerada | Video 23.12.2024 | 14:44
06:48
Haraç alamadığı kuzeninin iş yerini böyle ateşe verdi | Video 23.12.2024 | 13:01
07:23
Helikopter kazasında hayatını kaybeden 3 kişi için tören düzenlendi | Video 23.12.2024 | 12:53
01:30
Hamile sevgilisinin eve aldığı erkeği darp ettiler | Video 23.12.2024 | 12:52
01:39
Bitlis'te bölgesel amatör maçta olaylar çıktı | Video 23.12.2024 | 12:48
01:00
Çakal sürüsü ile karşılan Trabzonlu'nun gülümseten diyaloğu kamerada | Video 23.12.2024 | 12:48
00:44
Sokak köpeklerinin saldırısında kendini ceketiyle böyle korudu | Video 23.12.2024 | 12:48
02:56
PKK/YPG Münbiç'te zeytin bahçesine yüzlerce mayın döşedi | Video 23.12.2024 | 12:48
04:57
Binlerce insanı dolandıran ‘Fenomen' çetesi çökertildi | Video 23.12.2024 | 12:48