Yanarak hayatını kaybeden Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı | Video
Muğla’nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde 21 Ocak’ta yanarak hayatını kaybeden kadının ölümü ile ilgili gözaltına alınan kocasının da aralarında bulunduğu 4 kişiden 3 ü tutuklanırken 1 kişi serbest bırakıldı.
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