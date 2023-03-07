Yanarak hayatını kaybeden Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı | Video 07.03.2023 | 10:08 Muğla’nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde 21 Ocak’ta yanarak hayatını kaybeden kadının ölümü ile ilgili gözaltına alınan kocasının da aralarında bulunduğu 4 kişiden 3 ü tutuklanırken 1 kişi serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Yeşilbağcılar Mahallesi Dağdibi mevkiinde 21 Ocak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Figen Çoban'ın(40) üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdiği iddia edildi. Jandarmanın araştırmasında kadının kendisine gelen bir mesaj nedeniyle eşi M.Ç.(44) ile tartıştığı belirlendi. Bu gelişme üzerine cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Turgut Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timi, Figen Çoban'ın kocası M.Ç. ile H.Ç, V.S. ve S.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.Ç., H.Ç. ve S.Ç. canice kasten adam öldürme suçundan tutuklanırken V.S. isimli şahıs ise serbest bırakıldı.