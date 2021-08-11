Video Yaşam Yangın bölgesinden dönen ekipler alkışlarla karşılandı | Video

Yangın bölgesinden dönen ekipler alkışlarla karşılandı | Video

Yangın bölgesinden dönen ekipler alkışlarla karşılandı | Video
11.08.2021 | 13:19

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Orman yangınlarında görev yapan ve başarıyla bu görevlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile park ve bahçeler ekipleri, Mersin'de alkışlarla karşılandı. İtfaiye Daire Başkanlığında yapılan karşılamada ekiplere teşekkür edildi.

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Mersin'in Silifke ile Aydıncık'da çıkan orman yangınlarına müdahalelerinin ardından Muğla ve Manavgat'a geçen itfaiye ile park ve bahçeler ekipleri, buralarda da görevlerini başarıyla tamamladı. 10 gün boyunca yangın bölgelerinde çok önemli çalışmalara imza atan ekipler, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında alkışlarla karşılandı. Sirenler çalarak giriş yapan itfaiye arazözleri ile park ve bahçeler su tankerlerini, Daire Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın ve şube müdürleri karşıladı. Ekiplerle tek tek selamlaşan Aydın ve beraberindekiler, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

"ÇOK ZORLU BİR MÜCADELEYDİ"
Yangınlarda görev yapan Mezitli İtfaiye Grup Amiri Murat Önen, 10 gün çalışmalarda yer aldıkların söyledi. İlk önce Muğla'da yangına müdahale ettiklerini söyleyen Önen, "Daha sonra Fethiye'ye ardından Köyceğiz'e geçtik. Köyceğiz'de 6 ayrı noktaya müdahale ettik. Çok zorlu bir mücadeleydi. Emek isteyen mücadeleydi. Zaten oradaki herkes bu işe gönüllüydü. Elimizden geldiği kadar koordinasyonun verdiği talimatlar doğrultusunda her noktaya aynı şekilde müdahale ettik. İlk öncelikle yangını bitirmenin mutluluğu yaşandı. Görevimizin tamamlandığı söylendi ve daha sonra Mersin'deki müdürlerimizle görüşerek, geri döndük. Bizim için Muğla'daki bir ağaç ile Mersin'de ki bir ağaç aynıdır. Oradaki de buradaki de ciğerimizi yakar. Bizim amacımız bir ağaç kurtarmaktı. Eğer bunda bir katkımız olduysa tüm ekibim adına mutlu olduk. Bazen 2 saat bazen 1 saat uykuyla kaldık ama müdahale ettik. Orada birçok şey gördük. Yangının ortasında ev yangınına müdahale ettik. Yol kesildi, içeri giriş yasaklandı ona rağmen evde yaşayan 2 kişi olduğu söylendi ve biz her şeye rağmen gitti o insanları oradan kurtardık. Bizim öncelikli görevimiz can kurtarmak" dedi.

"MUĞLA HALKI BİZİM İÇİN ÇOK DUA EDİYOR"
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığında görevli su tankeri şoförü Reşat Örün ise çok mutlu olduklarını ve duygulandıklarını söyledi. İnsan hayatı kurtarmanın çok güzel bir şey olduğunun altını çizen Örün, "İnsanların yanında tabi bizim ciğerlerimiz olan ağaçları kurtarmakta bizleri son derece gururlandırdı. Belediyemizin yetkilileri bize çok büyük destek verdiler, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Murat amirin ve ekibinin tecrübesiyle yangına çok güzel bir şekilde müdahale ettik. Muğla halkı bizim için, Mersin için, Büyükşehir Belediyesi için çok dua ediyor. Çok güzel duyguları ve selamları var. Koordinasyonumuz çok güzeldi. Halk sürekli bizim yanımızda durdu. Allah bir daha böyle birşey yaşatmaz inşallah" şeklinde konuştu.

"BİZ BU İŞE SİLİFKE, AYDINCIK'DA BAŞLADIK, MUĞLA, MANAVGAT'TA BİTİRDİK"
İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve Koordinasyon Müdürü Ali Temiz de yangın bölgesinde görev yapan bütün ekiplere teşekkür etti. Ekiplerle her gün iletişim halinde kaldıklarını vurgulayan Temiz, "Varsa bir eksikleri hemen bunları giderdik. Biz bu işe Silifke'den başladık, Muğla, Manavgat'ta bu işi bitirdik. 10 günden beri arkadaşlarımız özveriyle çalıştılar. Aslında Mersin'deki bütün arkadaşlarımız bu yangınlarda görev yaptı. Silifke ve Aydıncık yangınlarına ekipleri biz günü birlik değiştirerek görev yaptırdık. Yani bütün personelimiz buralarda bulundu. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanlarda alnımızın akıyla çıktık. İnşallah böyle bir felaketi bir daha yaşamayız. Hepsinin alnından öpüyorum. Biz hep onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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