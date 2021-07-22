Yangın çıkan evde kadın ölü, kocası ise bilekleri kesik halde bulundu | Video
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Esenler’de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri bir kadını ölü halde bulurken, bilekleri kesilmiş ve dumandan etkilenmiş olan kocası ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Esenler Fatih Mahallesi 245 Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İçeriye giren itfaiye ekipleri, bir kadını şekilde ölü bulunurken, kocasının ise bileklerinden kesildiği ve dumandan etkilendiği belirlendi. Yaralı koca ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.