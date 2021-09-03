Video Yaşam Yangın helikopterine böyle sevindi “Aslanım benim, Allah’ına kurban senin” | Video

Yangın helikopterine böyle sevindi “Aslanım benim, Allah’ına kurban senin” | Video

Yangın helikopterine böyle sevindi “Aslanım benim, Allah’ına kurban senin” | Video
03.09.2021 | 01:33

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç köyünün Alazeytin bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın esnasında yangın söndürme için bölgeye gelen  gönüllülerin helikoptere yaptıkları çağrı güne damgasını vurdu.

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