Yangın helikopterine böyle sevindi “Aslanım benim, Allah’ına kurban senin” | Video

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç köyünün Alazeytin bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın esnasında yangın söndürme için bölgeye gelen gönüllülerin helikoptere yaptıkları çağrı güne damgasını vurdu.