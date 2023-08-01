Yangın ihbarı mahalleliyi sokağa döktü | Video
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gecekonduda yangın ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan kontrollerde yangına rastlanmazken sokağa dökülen mahalleli olan biteni meraklı gözlerle izledi.
Öte yandan itfaiye araçlarının siren seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü. Meraklı gözlerle itfaiye ekiplerini izleyen vatandaşlar daha sonra evlerine geçti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Yangın ihbarı mahalleliyi sokağa döktü | Video 01.08.2023 | 09:05
01:26
Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı | Video 01.08.2023 | 08:52
02:08
Beyoğlu’nda kontrolden çıkıp virajı alamayan beton mikseri yan yattı | Video 01.08.2023 | 08:45
00:19
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 01.08.2023 | 08:45
00:19
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 31.07.2023 | 22:54
01:22
ABD’de küçük uçak denize çakıldı | Video 31.07.2023 | 22:11
00:44
Beylikdüzü'nde trafiği tehlikeye atarak seyreden sürücüye ceza yağdı | Video 31.07.2023 | 16:20
03:19
03:12
Otomobil yolcu dolu durağa böyle daldı: Facianın eşiğinden dönüldü | Video 31.07.2023 | 15:09
00:15
11:03
Yeşil ışık yanınca herkes ileri, tır geri gitti | Video 31.07.2023 | 14:30
00:17
Mardin'de zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 31.07.2023 | 14:28
01:10
Diyarbakır'da iki esnaf arasında silahlı park kavgası: 2 yaralı | Video 31.07.2023 | 14:07
01:29
İlişki vaadiyle dolandırıcılık şebekesine operasyon: 16 gözaltı | Video 31.07.2023 | 13:45
01:16
Hatay'daki orman yangını büyümeden söndürüldü | Video 31.07.2023 | 13:45
02:18
Kilis'te, otomobil devrildi: 2 yaralı | Video 31.07.2023 | 13:44
02:18
Komşularla bahçede yazlık sinema keyfi | Video 31.07.2023 | 13:24
00:13
İstanbul Kağıthane'de ormanlık alanda yangın çıktı! | Video 31.07.2023 | 13:13
01:28
70 santim uzunluğundaki kabak, görenleri şaşkına çevirdi | Video 31.07.2023 | 13:02