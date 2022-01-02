Yangın söndürme tüpü devrildi, kafede panik yaşandı! | Video

BURSA'da, bir alışveriş merkezinin giriş katında bulunan kafeteryada, yere düşen yangın tüpünden çevreye yayılan kimyasal toz paniğe neden oldu.

Bursa'da, Mudanya yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezinin giriş katındaki kafeteryada, çarpma sonucu yere düşen yangın söndürme tüpünden çevreye yayılan kimyasal karışım, korku ve paniğe neden oldu. Cep telefonu ile görüntülenen bu anlarda, yangın çıktığını sanan vatandaşlar itfaiyeye haber verirken alış merkezine polisler yönlendirildi. Gerçeğin öğrenilmesinden sonra ekipler normale döndü.