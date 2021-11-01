Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yangın söndürme tüpünün içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ihbar üzerine takibe aldıkları S.B.?ye ait aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yangın söndürme tüpü spiral kullanarak kesildi. Tüpten 235,15 gram bonzai ile 201 ecstasy hap çıktı. Gözaltına alınan S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.