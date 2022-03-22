Yangın söndürme tüpünün tozundan önünü göremedi, yanan araca çarptı | Video

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde motoru alev alan araca müdahale sırasında yangın söndürme tüpü nedeniyle yükselen tozdan önünü göremeyen motosiklet sürücüsü, yanan otomobile çarptı. Motosikletli uyarı ile bölgeden uzaklaşırken, yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi, Sarıkorkmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilin motoru alev alınca, sürücü aracını park ederek indi. Sürücü, çevredekilerin de yardımı ile alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme tüpünün tozları da sis gibi etrafı kapladı. Bu sırada önünü göremeyen bir motosiklet sürücüsü, yanan otomobile çarptı. Çevredekilerin uyarısı ile motosikletli bulunduğu yerden hızla uzaklaştı. Otomobildeki yangın büyümeden söndürülürken, aracın motor kısmı hasar gördü. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.