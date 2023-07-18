Yangına neden olan 2 şahıstan, birisi tutuklandı | Video 18.07.2023 | 13:35 Hatay’ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınına sebebiyet veren 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şahıs tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin saatler süren mücadelesi sonrası sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde meydana gelen orman yangını ile ilgili yapılan araştırmada; 2 şahsın bahçe temizliği esnasında tutuşturdukları sazlık alanın yanması sonucu orman yangının çıktığı ve yangını kontrol altına alamadıkları tespit edilmişti. Şüpheli 2 şahıs kısa sürede yakalanmıştı. Şahıslardan 1 tanesini sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.