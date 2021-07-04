Yangına rağmen tıraşa devam etti

Esenyurt Balıkyolu Caddesi'nde 4 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya mağazasında yangın çıktı. Yangın çıkan binanın hemen yanındaki kuaförün dumanlara rağmen müşterisini tıraş etmeye devam etmesi dikkat çekti.

Olay, Esenyurt Balıkyolu Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. 4 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya mağazasında bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti. Öte yandan binada yaşayan vatandaşların düğünde oldukları öğrenilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

KUAFÖR TRAŞ YAPMAYA DEVAM ETTİ

Yangından çıkan duman binayı ve çevresini tamamen sardı. Binanın bitişiğinde bulunan bir erkek kuaförü ise içerideki müşterisinin saçını kesmeye devam etti. Kuaför tıraşı bitirdikten sonra dışarıya çıktı.