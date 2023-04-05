Yangına uykuda yakalanan yaşlı adam ağır yaralandı | Video
Çorum’da uyuduğu sırada evinde çıkan yangında kıyafetleri tutuşan yaşlı adam ağır yaralandı.
Yangın sırasında evde uyuyan Erol Ş., itfaiye ekiplerin çalışması neticesinde dışarı çıkartıldı. Üzerindeki elbiselerin tutuşması ile vücudunda yanıklar oluşan Erol Ş., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
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