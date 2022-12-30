Video Yaşam Yangına uykuda yakalandı, balkonda itfaiyeyi görünce uyandı | Video
Yangına uykuda yakalandı, balkonda itfaiyeyi görünce uyandı | Video

Yangına uykuda yakalandı, balkonda itfaiyeyi görünce uyandı | Video

30.12.2022 | 09:27

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Antalya’da İran uyruklu şahıs evinin balkonunda çıkan yangını itfaiye gelince öğrendi. Neye uğradığını anlamayan şahıs, içeride uyuduğunu yangından haberinin olmadığını bildirdi.

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Yangın saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2830 Sokak üzerindeki iki katlı bir evin balkonunda çıktı. İkinci kat balkondan yoğun şekilde dumanların yükseldiğini gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi ilk olarak kapıyı çalarak ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine ekipler açtıkları merdivenle balkona ulaştı. Odun yığınları ve plastik malzemeler zamanında müdahaleyle söndürüldü. Yangına odunların üzerine bırakılan içi köz dolu soba kovasının neden olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri açtıkları kapıdan balkona gelerek yangın yerinde inceleme yaptı. Bir süre sonra odada uykuda bulunan ev sahibi İran uyruklu Beyzad Huseyni balkona geldi. Ne olduğunu anlayamayan Huseyni yangından haberinin olmadığını sabah işten gelip hemen uyuduğunu söyledi. Yangında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

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