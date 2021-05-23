Video Yaşam Yangında ağabeyi ve engelli yeğeninin kurtulduğunu gören kadının sevinç gözyaşları | Video

Yangında ağabeyi ve engelli yeğeninin kurtulduğunu gören kadının sevinç gözyaşları | Video

Yangında ağabeyi ve engelli yeğeninin kurtulduğunu gören kadının sevinç gözyaşları | Video
23.05.2021 | 14:43

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Antalya’da 4 katlı binanın teras katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, yan daireye de sıçrayarak iki daireyi küle çevirdi. 6 itfaiye aracı 20’ye yakın itfaiye erinin söndürme çalışması yaptığı binada büyük korku yaşandı. Bir itfaiye erinin yangın bölgesinin üzerine çıkarak canı pahasına alevlere müdahale ettiği yangında olay yerine gelerek apartmanda yaşayan engelli yeğeninin durumunun iyi olduğunu gören hala ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ağabeyine ve yeğenine sarılan kadın sevinç gözyaşları döktü. Aynı binada oturan yangın çıkan ev sahibinin babası Veysel Aydın, “Gelin feryat etti, ben yukarı çıktım, ev alev almış. Büyük ihtimalle elektrik kontağından çıkmış olabilir” dedi.

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Yangın, Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2236. Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartman dairesinin teras katında iddiaya göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Evde yaşayan kadının çığlık atması ile alt katında oturan kayınbabası yangını fark etti. Durum itfaiye ekiplerine bildirilirken apartman boşaltıldı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın yan daireye sıçradı. Olaya, 6 itfaiye aracı ile 20'ye yakın itfaiye eri müdahale etti. İtfaiye erlerinden Emrah Ergen, alevlerin geldiği yerin üzerine çıkarak canı pahasına yangına müdahale etti. O sırada apartmanın 2. katında yaşayan engelli birey Nazar Nazlı ve babası da dışarıya çıkartıldı. Çevredeki vatandaşlar Nazar Nazlı ve babasına su getirdi. Yangını duyup olay yerine gelen Nazar Nazlı'nın halası Hacer Kaya, durumlarının iyi olduğunu gördüğü yeğeni ve abisine sarılarak ağladı. Yangında 2 evden birisi kullanılamaz hale gelirken, diğer evde büyük maddi hasar oluştu.

Öte yandan, yangını gören mahalleli, kısıtlama kurallarını ihlal ederek sokakta kalabalık bir şekilde yangını ve yapılan müdahaleyi izledi.

"GELİN FERYAT ETTİ, BEN YUKARI ÇIKTIM, EV ALEV ALMIŞ"
Yangın çıkan ev sahibinin babası Veysel Aydın, "Üstte oğlum oturuyor, ben alt katta oturuyorum. Torunlarım benim yanımdaydı. Gelin feryat etti, ben yukarı çıktım, ev alev almış. Büyük ihtimalle elektrik kontağından çıkmış olabilir. Yaralı yok" dedi.

"BÜTÜN BİNAYI TAHLİYE ETTİK"
Bina sakinlerinden engelli çocuğu olan Sadık Nazlı, "Biz de ikinci katta oturuyoruz. Elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz yangının. Yoksa bu mevsimde soba yanmıyor. Tabi komşuların sayesinde haberimiz oldu. Bütün binayı tahliye ettik. Şükürler olsun yaralı yok sadece maddi zarar var" diye konuştu.

"YEĞENİMİ GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİM O BENİM İÇİN ÇOK BAŞKA"
Yangının çıktığı binada yeğeni yaşayan Hacer Kaya, "Annem hastanede yatıyor. Onun kritik durumunu öğrendim, arkasından yangın çıktığını öğrendim. Çok korktum evde engelli yeğenim vardı. Annemin, sevdiğimiz komşuların evleri. Çok üzüldüm. Buraya kendimi nasıl attım bilmiyorum. Yeğenimi görünce çok sevindim o benim için çok başka. Komşuların da iyi olduğunu görünce çok sevindim" şeklinde konuştu.

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