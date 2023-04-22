Yangında alevlerin arasında kalan hayvanlar ile kuyuya düşen inek kurtarıldı | Video 22.04.2023 | 16:31 KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde evde çıkıp, ahıra sıçrayan yangında 2 büyükbaş hayvan ile 5 kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaçarken tandır kuyusuna düşen 1 inek de iş makinesi ile çıkarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yukarı Değirmendere Orman Yolu Caddesi'ndeki Özcan Şengül'e ait evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangın, kısa sürede büyüyüp, ahıra sıçradı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, alevlerin arasında kalan 1 inek, 1 buzağı ve 5 kediyi kurtardı. Ekipler ayrıca yangından kaçarken tandır kuyusuna düşen 1 ineği de iş makinesi ile çıkardı.Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.