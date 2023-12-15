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Yangında apartmanda mahsur kalanları itfaiye tahliye etti

Yangında apartmanda mahsur kalanları itfaiye tahliye etti

15.12.2023 | 22:39

Düzce’de 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Apartmandakileri itfaiye ekipleri tahliye etti.

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