Yangında dumandan etkilenen köpeğe sağlık görevlisi dakikalarca kalp masajı yaptı | Video
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BURSA'da, Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenerek kalbi duran köpek için sağlık görevlisi dakikalarca kalp masajı yaptı. Görevlinin çabalarına rağmen köpek hayata döndürülemezken yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
DUMANDAN ETKİLENEN KÖPEK, KALP MASAJINA RAĞMEN KURTARILAMADI
Bu sırada iş yerinin büro kısmında dumandan etkilenerek bayılan köpeği fark eden itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Dumanların arasından kurtarılan köpek dışarıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri kalbi duran köpeği hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başladı. Ekiplerin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen köpek kurtarılamadı.
Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle galeride bulunan otomobillere ve çevrede bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. İş yerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.