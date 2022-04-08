Yangında dumandan etkilenen köpeğe sağlık görevlisi dakikalarca kalp masajı yaptı | Video

BURSA'da, Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenerek kalbi duran köpek için sağlık görevlisi dakikalarca kalp masajı yaptı. Görevlinin çabalarına rağmen köpek hayata döndürülemezken yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Çiftlik sokak üzerinde bulunan İnegöl Oto Galericiler Sitesi?nde bir iş yerinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. İkinci el otomobil satışının yapıldığı iş yerinin büro kısmından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekibi çevre güvenliğini sağlarken, iş yerine giren itfaiye görevlileri ise alevlerin otomobillerin bulunduğu bölüme sıçramadan kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadı.Bu sırada iş yerinin büro kısmında dumandan etkilenerek bayılan köpeği fark eden itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Dumanların arasından kurtarılan köpek dışarıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri kalbi duran köpeği hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başladı. Ekiplerin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen köpek kurtarılamadı.Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle galeride bulunan otomobillere ve çevrede bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. İş yerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.