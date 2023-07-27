Video Yaşam Yangında mahsur kalan 1’i bebek 3 kişi son anda kurtarıldı | Video
Yangında mahsur kalan 1’i bebek 3 kişi son anda kurtarıldı | Video

Yangında mahsur kalan 1’i bebek 3 kişi son anda kurtarıldı | Video

27.07.2023 | 11:14

Bilecik'te 3 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangından apartman içinde mahsur kalan 1’i bebek 3 kişi son anda kurtarıldı.

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Alınan bilgilere göre; Ertuğrul Gazi Mahallesi Melda Sokakta bulunan üç katlı bir binanın ilk katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede apartmanın büyük kısmını etkisi altına alırken, ikinci katta bir bebek ve annesi ile bir başka kadın duman nedeniyle dışarı çıkamayıp mahsur kaldı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri 3 şahsı merdiven yardımı ile kurtardı. 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilirken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın binanın birinci katındaki dairede hasara neden oldu.

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