Yangında mahsur kalanlar kurtarılmaya başlandı, çocuklarına kavuşan aileler gözyaşlarına boğuldu | Video 11.08.2025 | 12:11 Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı binanın 13'üncü katında çıkan yangında mahsur kalanların kurtarılmasına başlandı. Ekipler; öncelikle bebek ve çocukları tahliye ederken, çocuklarına kavuşan aileler gözyaşlarına boğuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar yardım istedi. İtfaiye ekipleri; öncelikle bebek ve çocukları binadan tahliye ederken, aşağıda bekleyen aileleri çocuklarına kavuştuğu anlarda gözyaşı döktü. Bir itfaiye eri; 14. kattan aldığı çocuğu sırtında aşağı indirirken kendi oksijen maskesini de çocuğa taktı. Kurtarılan vatandaşların ilk müdahalesi; olay yerinde bekleyen ambulanslarda yapıldı.