Yangında mahsur kalanlar kurtarılmaya başlandı, çocuklarına kavuşan aileler gözyaşlarına boğuldu | Video
Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı binanın 13'üncü katında çıkan yangında mahsur kalanların kurtarılmasına başlandı. Ekipler; öncelikle bebek ve çocukları tahliye ederken, çocuklarına kavuşan aileler gözyaşlarına boğuldu.
