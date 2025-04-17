Yangında ölen 2 kardeş toprağa verildi; mahsur kalan çocukların kurtarılma anları ortaya çıktı | Video
Konya'da 5 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ahmed El Salih (4) ile kardeşi Abdullah El Salih (3), toprağa verildi. Yangın sırasında mahsur kalıp, dumandan etkilenen ve halen tedavileri süren Emel (10) ve Gazel El Salih'in (6) evden kurtarılma anları cep telefonuyla görüntülendi.
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