Video Yaşam Yangında ölen anne-kızın, Bolu'ya gidiş yolculuğunun görüntüsü ortaya çıktı: "Böyle gittik, dönmemize izin vermediler" | Video
Yangında ölen anne-kızın, Bolu'ya gidiş yolculuğunun görüntüsü ortaya çıktı:

Yangında ölen anne-kızın, Bolu'ya gidiş yolculuğunun görüntüsü ortaya çıktı: "Böyle gittik, dönmemize izin vermediler" | Video

12.03.2025 | 15:27

Bolu'daki yangın faciasında yaşamını yitiren Öğretim Üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın (41) ile kızı Alya Altın'ın (10) otele giderken çektikleri video ortaya çıktı. Hilmi Altın, videoyu, "Böyle gittik, dönmemize izin vermediler" notuyla paylaştı.

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Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 5 otelden Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi öldü. Yangında, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ile İzmir'de özel bir okulda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencisi kızı Alya Altın da yaşamlarını yitirdi. Altın'ın eşi Hilmi Altın, alevlerden yaralı olarak kurtuldu. Altın ailesinin, yangın sırasında 4'üncü kattaki odalarından panikle dışarıya çıktıkları, Hilmi Altın'ın yoğun duman ve koridorun karanlık olması nedeniyle yanındaki eşi ve kızını kaybettiği belirtildi. Kübra Tonguç Altın ile Alya Altın'ın cenazeleri, Soma Belediye Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Altın ailesinin otele giderken çektikleri görüntüler ortaya çıktı. Hilmi Altın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, ailenin mutlu bir şekilde yolculuk yaptıkları görülüyor. Altın, bu görüntüleri, "Böyle gittik, dönmemize izin vermediler" notuyla paylaştı.

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