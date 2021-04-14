Video Yaşam Yangında pes dedirten görüntü. 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi | Video

Yangında pes dedirten görüntü. 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi | Video

Yangında pes dedirten görüntü. 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi | Video
14.04.2021 | 08:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmit'te kız çocuklarının arkadan fotoğrafını çeken sapığa kadınlardan tepki kamerada! Vatandaşlardan feci dayak 00:23
İzmit'te kız çocuklarının arkadan fotoğrafını çeken sapığa kadınlardan tepki kamerada! Vatandaşlardan feci dayak 14.04.2021 | 09:19
Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın sürücülere zor anlar yaşattı | Video 01:59
Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın sürücülere zor anlar yaşattı | Video 14.04.2021 | 09:17
Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü 02:26
Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü 14.04.2021 | 08:33
SON DAKİKA: Adana' da yük trenleri çarpıştı! 2 makinist yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 01:27
SON DAKİKA: Adana' da yük trenleri çarpıştı! 2 makinist yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 14.04.2021 | 08:53
Bursa'da sahur vakti mobilya fabrikasında yangın | Video 02:26
Bursa'da sahur vakti mobilya fabrikasında yangın | Video 14.04.2021 | 08:38
Son dakika! Adana’da yük treni raydan çıktı | Video 00:13
Son dakika! Adana’da yük treni raydan çıktı | Video 14.04.2021 | 08:38
İstanbul Taksim'de çıkan yangında turistler ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı 03:31
İstanbul Taksim'de çıkan yangında turistler ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı 14.04.2021 | 08:32
Afyonkarahisar 5 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı! 01:30
Afyonkarahisar 5 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı! 14.04.2021 | 08:32
Muğla'da 5.1'lik deprem! Marmaris'te de hissedildi: Deprem sonrası ilk görüntüler... 01:00
Muğla'da 5.1'lik deprem! Marmaris'te de hissedildi: Deprem sonrası ilk görüntüler... 14.04.2021 | 08:31
Yangında pes dedirten görüntü. 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi | Video 03:06
Yangında pes dedirten görüntü. 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi | Video 14.04.2021 | 08:05
Acil tıp uzmanı genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 00:31
Acil tıp uzmanı genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 14.04.2021 | 07:51
Tramvay durağında can pazarı: Kalp krizi geçiren gence özel güvenlikten kritik müdahale kamerada | Video 04:11
Tramvay durağında can pazarı: Kalp krizi geçiren gence özel güvenlikten kritik müdahale kamerada | Video 14.04.2021 | 07:36
TRT EBA TV 14 Nisan 2021 Çarşamba Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (14 Nisan 2021 Çarşamba) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 14.04.2021 | 06:57
TRT EBA TV izle! 14 Nisan Çarşamba Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (14 Nisan Çarşamba) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 14.04.2021 | 06:57
Polis kafasına dayadığı tüfeği böyle aldı | Video 01:40
Polis kafasına dayadığı tüfeği böyle aldı | Video 13.04.2021 | 18:08
Son dakika: NASA yarışmasını Van Gölü kazandı | Video 02:55
Son dakika: NASA yarışmasını Van Gölü kazandı | Video 13.04.2021 | 17:38
İftar duası: İftar duası nasıl yapılır? 13 Nisan İftar duası Türkçe okunuşu ve manası burada | Video 04:36
İftar duası: İftar duası nasıl yapılır? 13 Nisan İftar duası Türkçe okunuşu ve manası burada | Video 13.04.2021 | 15:48
'Drone' böyle yakaladı! Makas atan ve emniyet şeridini kullanan sürücülere 15 bin lira ceza! 00:49
'Drone' böyle yakaladı! Makas atan ve emniyet şeridini kullanan sürücülere 15 bin lira ceza! 13.04.2021 | 15:27
Antalya'da üniversiteye hazırlanan Gülsüm’ün ‘Ölmek istemiyorum’ feryadı 00:41
Antalya'da üniversiteye hazırlanan Gülsüm’ün ‘Ölmek istemiyorum’ feryadı 13.04.2021 | 14:20
Kum yüklü tır otomobilin üzerine devrildi! 1 kişi öldü 00:10
Kum yüklü tır otomobilin üzerine devrildi! 1 kişi öldü 13.04.2021 | 14:13

Gaziosmanpaşa’daki 3 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinin yanması sonucu çıkan yangın apartmanın tamamını sardı. Sahur vaktine kısa bir süre kala çıkan yangında binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın saat 02.30'da Gaziosmanpaşa İlçesi Fevziçakmak Mahallesi 767. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın giriş katında bulunan elektrik saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın dumanının apartmanı sarması üzerine bina sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek mahsur kalanları merdiven yardımıyla tahliye etti. Tahliye edilen apartman sakinlerinin panik halleri kameralara yansıdı.

KIZI MAHSUR KALAN ANNE, YANGIN YERİNE KOŞA KOŞA GELDİ
Yangının çıktığı binada ailesinin ve kızının mahsur kaldığını öğrenen hastane çalışanı anne ise yaşadıklarını "Annem hala orada. Annemin durumu idare eder. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum bende hastanede çalışıyorum oradan geldim buraya. Kızımda 7 yaşında ona da oksijen bağladılar, götürdüler Haseki Eğitim Araştırmaya babası onunla gitti. Bende annemi ve kardeşimi bekliyorum" şeklinde dile getirdi.

Yangının çıktığı binanın giriş katında yaşayan bir adam ise o anları sigara içip, cep telefonuyla çekti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA