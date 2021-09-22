Video Yaşam Yangından etkilenen Antalya’nın vahşi güzelliği "Yılkı Atları" yaşam alanlarına geri döndü | Video

Yangından etkilenen Antalya’nın vahşi güzelliği "Yılkı Atları" yaşam alanlarına geri döndü | Video

Yangından etkilenen Antalya’nın vahşi güzelliği
22.09.2021 | 11:02

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Antalya’nın İbradı ilçesinde düğmeli evleri ve yılkı atlarıyla ünlü Ormana Mahallesi Eynif Ovasında bulunan Yılkı Atları orman yangınlarının ardından yaşam alanlarına yeniden geriye döndüler. İbradı'daki yangınlardan sonra ormanlık alanlardan ovaya inen ve sürü halinde yaşayan yılkı atları, bölgedeki vatandaşlar kadar turistlerin de ilgisini çekiyor.

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Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve 8 Ağustos tarihinde Eynif Ovasında kontrol altına alınan orman yangınında bölgeden uzaklaşan "Yılkı Atları" yeniden yaşam alanlarına döndü. Bölgede sayıları yaklaşık bin adet bulunan Yılkı Atları eskiden olduğu gibi 90 bin dönümlük Eynif Ovasında özgürce dolaşmaya başladılar.

Bölgede alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, Eynif Ovasının 90 bin dönümlük düzlük çok büyük bir alan olduğunu belirterek "Burası Yılkı Atları ile ünlenmiş meşhur olmuş bir bölgedir. Manavgat ilçesinde başlayan yangın buranın eteğine kadar geldi. İbradı ve Ormana halkının mücadelesi sonucunda Eynif Ovasını kurtardık. Burada şu anda yangının hiç bir izi mevcut değil. Yangın Eynif ovasının eteklerinde Katrancı bölgesinde durduruldu. Ovaya kesinlikle herhangi bir zarar vermedi" dedi.

"YANGIN ESNASINDA ATLAR BÖLGEYİ TERK ETTİLER"
Orman yangını esnasında atların etkilendiğini anlatan Özgüven, "Yangın esnasında yangından etkilenen atlar bölgeyi terk ettiler. Ormanın içerisine sığındılar. Bizler bilinçli olarak ormanın uzak noktalarına saman balyaları yerleştirdik ki, atları riskli olan bölgelerden uzaklaştırdık. Bugün görüyoruz ki, atlar doğal yaşam alanlarına geri geldiler. Ovanın içerisine tekrar yerleştiler. Atlar aile aile yaşamlarını sürdürmeye başladılar. Gelen misafirler atları hem izleyip, hem de fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirerek keyifli anlar yaşamış oluyorlar" diye konuştu.

DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Eynif Ovası'nda yeniden özgürce dolaşan, doğaseverlere unutulmaz görüntüler sunan yılkı atları sürüler halinde gezerken drone ile de görüntülendi. Torosların ortasında 90 bin dönüm bir ovada yaşayan yılkı atları drone çekimi ile havadan eşsiz güzellikte görüntüler sergiledi
Bölgede yaklaşık bin civarında olduğu belirtilen ve özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına güzel görüntüler sunuyor. Bölgeye gelenler, yılkı atlarının fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştiriyor.

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