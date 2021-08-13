Video Yaşam Yangının içinde kalan, kullanılmayan otomobil böyle patladı | Video

Yangının içinde kalan, kullanılmayan otomobil böyle patladı | Video

Yangının içinde kalan, kullanılmayan otomobil böyle patladı | Video
13.08.2021 | 15:36

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Antalya’da çalılık alanda başlayan yangın, yan tarafta park halindeki gazlı sistemi bulunan otomobilin patlamasına neden oldu. Yangına müdahale eden vatandaşlar, patlama sesi ile korku ve panik halinde kaçıştı.

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Olay, Döşemeaaltı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi, Atatürk caddesi üzerinde bulunan boş arazide gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 civarında arazide bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber vererek bir yandan hortumlarla yangına müdahale etmeye başladı. Kısa süre içerisinde olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sırasında arazide park halinde duran 1986 model araç, alevlere teslim oldu. Araç, alev topuna dönerek patladı. Patlamanın sesi ile çevrede bulunan vatandaşlar etrafa kaçıştı. Patlayan aracın bazı parçaları, çevrede bulunan evlere sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, vatandaşlar olası bir faciadan kıl payı kurtuldu. Patlayan aracın yaklaşık 10-15 yıldır kullanılmadığı ve tüplü olduğu belirtildi. Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

"PATLAMA ANI KAMERADA"
Öte yandan yangın ve aracın patlama anı yangını görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Patlama anında yakında bir kişinin olmaması olası bir yaralanmayı önledi.

"ARABA PATLADI BİRDEN"
Yangını gören vatandaş Mustafa Kıvrak, "Evin etrafını suladım. Kahvaltı yapıyordum. Çocuklar geldi evin önü yanıyor diye bağırdılar. Bir baktık, tutuşmuş burası. Yığılı paletler vardı. Hortumları çektik, söndürmeye çalıştık, sönmedi. İtfaiyeyi aradık. İtfaiye geldi, araba patladı birden. Bir parçası eve doğru gitmiş. En son itfaiyeler söndürdü. Yangının neyden dolayı çıktığını bilmiyoruz. Patlayan araç enişteme ait. Kullanmıyorduk, burada duyuyorduk. Araçta tüp takılıydı. 10-15 senedir kullanılmıyordu" diye konuştu.

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