Yangının kül ettiği Oymapınar köyü havadan görüntülendi | Video

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, bütün ekiplerin gece yarısında Güzelyalı ve Saraçlı mahallelerine sevk edildiğini belirterek, "Tedbir amacıyla ilçemizin Karavca, Güzelyalı, Gebece, Saraçlı, Aksaz, Demirciler, Aşağı Işıklar, Bucakşeyhler, Yeniköy mahalleleri tamamen Çeltikçi ve Ulukapı mahallerinde ise bazı evler boşaltıldı" dedi. Manavgat Oymapınar yolu trafiğe kapanırken, yangın Bucakşeyhler Mahallesi'nde birçok eve zarar verdi. Bölgede bulunan bir firmanın deposu tamamen yanarken, bölgede bulunan bir safari firmasına ait parkta çok sayıda aracın zarar gördüğü belirtildi. Boşaltılan Oymapınar Mahallesi'nden olduğunu söyleyen Bayram Ali, "Oymapınar'ın girişi ve çıkışı yandı. Baraj gölü kenarındaki evler yandı. Köye girişi kapattılar. Köyün yüzde 90'ı dün geceden tahliye edilmişti ama mahsur kalanlar oldu" diye konuştu.