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OTOMATİK OYNAT
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Kafeden 15 bin TL’lik televizyon çaldı, 300 TL’ye hurdacıya sattı | Video 27.05.2022 | 12:14
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Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL kalıyor | Video 27.05.2022 | 11:38
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Yanına gelen şahısla arkadaşlık kurdu, sonra soyuldu | Video 27.05.2022 | 11:01
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Müsilaj operasyonu kapsamında Adana'da 4 kişiye gözaltı | Video 27.05.2022 | 11:02
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Çaldığı televizyonla yakalanan hırsız tutuklandı | Video 27.05.2022 | 10:46
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 27.05.2022 | 10:40
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Son Dakika: İstanbul Fulya'da 3 kişi evde ölü bulundu! | Video 27.05.2022 | 10:28
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Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu vefat etti | Video 27.05.2022 | 10:10
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Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 27.05.2022 | 10:00
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İzmir’de tarihi eser operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi | Video 27.05.2022 | 09:58
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Ümraniye'de hurdalık deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü | Video 27.05.2022 | 09:47
Esenyurt’ta bulunan bir yüzme havuzunda yabancı uyruklu kişi, yanına gelen şahısla önce arkadaşlık kurdu sonrasında ise o kişi tarafından hırsızlığa uğradı. Cep telefonu ve 10 bin lirasını çalan hırsızlar kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.