Video Yaşam Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı | Video
Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı | Video

Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı | Video

20.05.2022 | 13:43

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Sakarya'da yanında taşıdığı bankla ATM’yi parçalayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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Olay, Adapazarı ilçesi Dr. Nuri Bayar Caddesi'nde bulunan ATM'lerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç. isimli şahıs, yanında taşıdığı bankla ATM'ye saldırdı. ATM'yi kullanılamaz hale getiren M.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de bu tarz olaylara karıştığı öğrenildi.

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