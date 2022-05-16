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OTOMATİK OYNAT
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02:27
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 16.05.2022 | 09:25
03:50
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Samsun'da otomobil metrelerce takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı | Video 16.05.2022 | 09:09
02:27
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 16.05.2022 | 09:09
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Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi | Video 16.05.2022 | 08:53
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Miras kavgası yaşadığı akrabasının aracını yaktı | Video 16.05.2022 | 08:55
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Yanındaki kadını sokakta darbetti, tekme tokat dövüldü | Video 16.05.2022 | 08:48
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Derya Uluğ, Uşaklı gençleri coşturdu | Video 16.05.2022 | 08:40
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Çorlu’da korku dolu dakikalar: LPG’li otomobil alev topuna döndü | Video 16.05.2022 | 08:26
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Yahyalı'da sağanak sele neden oldu, korkutan anlar kameraya yansıdı | Video 15.05.2022 | 23:21
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Süper Ay Tahran’da görüntülendi | Video 15.05.2022 | 23:15
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Tarsus'ta kayaların arasına düşen keçi kurtarıldı | Video 15.05.2022 | 21:37
04:24
Edirne’de sağanak yolları göllere çevirdi | Video 15.05.2022 | 21:34
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Kuşadası'nda sıcak havada plajlar doldu taştı | Video 15.05.2022 | 21:33
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Kofçaz'da 2 yıl aradan sonra yağmur duasına çıkıldı | Video 15.05.2022 | 20:38
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Bursa'da yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.