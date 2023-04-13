Yanındaki şahsı tekmeledi, aracın önüne atladı! O anlar kamerada | Video 13.04.2023 | 10:18 Adana’da genç bir kızın önce yanındaki erkeği tekmeleyip daha sonra otomobilin altına atlamaya çalışması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Bulvarı'nda bir genç kız ile yanındaki erkekle tartışmaya başladı. Tartışmada kız öfkeyle erkeğe tekme atıp elleriyle vurdu. Daha sonrada yola çıkan genç kızı erkek tutup sakinleştirmeye çalıştı. Ancak genç kız bir türlü sakinleşmeyerek yola fırladı. Kendini otomobilin önüne atan kız sürücünün manevrasıyla son anda kurtuldu.Otomobilin teğet geçtiği olayda agresif tavırlar sergileyen kıza araç sürücüsü durup yanına gelerek tepki gösterdi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.