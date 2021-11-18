Yankesici kamera görüntülerinden kendini ele verdi | Video

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yankesicilik olayını gerçekleştiren bir şüpheli izlenilen kamera görüntüleri ve hassas çalışmalar ile yakalandı. Yankesicinin çaldığı cep telefonu sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yankesicilik olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahısların tespit edilip yakalanmasına ve olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "3 Kasım 2021 günü Bağlar ilçesinde meydana gelen yankesicilik olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirenin şüpheli F.İ. olduğu izlenilen kamera görüntülerinden ve ekiplerimizin hassas ve kapsamlı çalışmaları sayesinde tespit edilmiş, 16 Kasım 2021 günü yakalanmıştır. Yankesicilik suretiyle çalınan cep telefonu bulunarak muhafaza altına alınarak müşteki M.T.'ye teslim edilmiştir. Olayda yakalanan şüpheli F.İ. isimli şahıs 17 Kasım 2021 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.