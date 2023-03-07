Yankesicileri çaldıklarıyla birlikte yakaladılar | Video 07.03.2023 | 11:34 İstanbul’da alışveriş yapan bir kadının içerisinde 300 bin liralık ziynet eşyası ve paraları bulunan çantasını çalan üç kişilik Yankesicilik Çetesi’nin üyeleri, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertildi. Yankesiciler çaldıkları eşyalarla yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde bir mağazada alışveriş yapan G.K. isimli kadının içerisinde 300 bin liralık ziynet eşyası ve paraları bulunan çantası çalındı. Şikayet üzerine inceleme başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Olayı araçta planlayan S.P. (60), S.B. (33) ve G.T. (32) isimli üç kişinin gerçekleştirdiği ve S.P.'nin araçtan inerek çantayı çaldığı saptandı. Yankesicilik Çetesi üyesi olan üç suç ortağının "Hırsızlık, Yaralama, Yağma, Güveni Kötüye Kullanma, Şantaj, Yankesicilik" başta olmak üzere çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu belirlendi. Üç suç ortağı da Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda çalıntı oldukları ifade edilen beş burma bilezik, dört tam altın, bir altın alyans yüzük, bir çeyrek altın, iki yarım altın, 57 bin lira nakit para ve iki cep telefonu ele geçirildi. S.P.'nin ayrıca geçtiğimiz sene "Salı Pazarı" mevkisinde alışveriş yaptığı esnada bebek arabası üzerine konulan ve içerisinde bir altın kolye, üç altın yüzük, 300 dolar, bin 800 lira ve bir cep telefonu olan bir başka kişiye ait çantayı da çaldığı saptandı. S.P.'nin "Başkalarına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanmak"suçundan ötürü arandığı da ortaya çıktı. Üç suç ortağı Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.P. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer iki kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.