Yankesicileri çaldıklarıyla birlikte yakaladılar | Video
İstanbul’da alışveriş yapan bir kadının içerisinde 300 bin liralık ziynet eşyası ve paraları bulunan çantasını çalan üç kişilik Yankesicilik Çetesi’nin üyeleri, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertildi. Yankesiciler çaldıkları eşyalarla yakalandı.
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