Video Yaşam Yankesicilikle çaldığı parayla içki alıp eğlenmiş | Video

Yankesicilikle çaldığı parayla içki alıp eğlenmiş | Video

Yankesicilikle çaldığı parayla içki alıp eğlenmiş | Video
07.07.2021 | 10:33

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Adana’da alışveriş yapan bir kadının çantasındaki 400 lirayı yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı. Zanlının ifadesinde, “Alkollüydüm. O parayla da içki alıp, eğlenmeye devam ettim” dediği öğrenildi

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Olay, 28 Haziran saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'ndeki bir mağazada meydana geldi. Alışveriş yapmak için mağazaya gelen Buse A. (24), reyonların arasında gezdiği sırada arkasından yaklaşan bir kişi, kadının elinde bulunan poşetin içindeki cüzdanından 400 TL'yi yankesicilik yöntemiyle çaldı. Buse A., çantasını kontrol ettiğinde parasının olmadığını fark etti. Buse A.'nın peşinden koştuğu şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Buse A.'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Abdurrahman D. (35) olduğunu belirledi. Şüphelinin adresini belirleyen polis, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evine yaptığı baskınla Abdurrahman D.'yi yakaladı. Emniyete götürülen Abdurrahman D., ifadesinde, "Alkollüydüm. Kadını yürürken gördüm ve bir anlık gafletle peşinden gidip, çantasındaki parayı aldım. O parayla da alkol alıp, eğlenmeye devam ettim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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