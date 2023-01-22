Video Yaşam Yanlayarak yola çıkan otomobile motosiklet çarptı | Video
Yanlayarak yola çıkan otomobile motosiklet çarptı | Video

Yanlayarak yola çıkan otomobile motosiklet çarptı | Video

22.01.2023 | 16:22

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yanlayarak yola çıkan otomobile çarptı. Motosikletteki 2 kişi yola savrulurken, iki otomobil de kazaya karıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi 1401 Sokak'tan yanlayarak caddeye çıkan E.A. yönetimindeki 34 VS 5484 plakalı BMV marka otomobile, Sezer Şahin idaresindeki 34 FEJ 762 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sezer Şahin ile kuzeni Ayhan Şahin savruldu, hareket halindeki motosiklet de S.E.'nin sürücülüğünü yaptığı 06 CMN 143 Toyota marka otomobile çarptı. H.G. idaresindeki 34 BR 5199 plakalı Opel marka otomobil de duramayarak, Toyota marka otomobile çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayhan Şahin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü E.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.A.'ya drift yaptığı gerekçesiyle para cezası uygulandığı da öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.
Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Sezer Şahin, "Marmara yolundan geldiğimiz sırada otomobil sürücüsü ara sokaktan drift yapar şekilde çıktı, aracın arkası bize denk geldi. Arkamda kuzenim vardı. Biz savrulduk" dedi. Şahin, kuzeninin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürmüştü! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:21
Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürmüştü! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 22.01.2023 | 16:22
Yanlayarak yola çıkan otomobile motosiklet çarptı | Video 01:36
Yanlayarak yola çıkan otomobile motosiklet çarptı | Video 22.01.2023 | 16:22
30 yıl önce kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını bekliyorlar | Video 06:23
30 yıl önce kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını bekliyorlar | Video 22.01.2023 | 13:21
İstanbul’da Yunan otobüsünün üstünde gizlenen Faslı şahıslar yakalandı | Video 00:52
İstanbul’da Yunan otobüsünün üstünde gizlenen Faslı şahıslar yakalandı | Video 22.01.2023 | 11:57
Beton mikserinin çarptığı otomobil trafik ışığına vurarak durabildi | Video 01:02
Beton mikserinin çarptığı otomobil trafik ışığına vurarak durabildi | Video 22.01.2023 | 11:57
13 yaşındaki oğlu kazaya kurban gitti. Acılı baba, sürücünün serbest kalmasına isyan etti | Video 02:00
13 yaşındaki oğlu kazaya kurban gitti. Acılı baba, sürücünün serbest kalmasına isyan etti | Video 22.01.2023 | 11:57
Kurşunlayıp kaçmışlardı üçü de yakalandı | Video 00:17
Kurşunlayıp kaçmışlardı üçü de yakalandı | Video 22.01.2023 | 11:45
İstanbul’da aranması bulunan 175 kişi yakalandı | Video 00:31
İstanbul’da aranması bulunan 175 kişi yakalandı | Video 22.01.2023 | 11:45
Gündüz çalıştığı iş makinasını gece çekiciyle çaldı | Video 00:15
Gündüz çalıştığı iş makinasını gece çekiciyle çaldı | Video 22.01.2023 | 11:44
Uyuşturucu ve silahlarla suçüstü yakalandılar | Video 01:01
Uyuşturucu ve silahlarla suçüstü yakalandılar | Video 22.01.2023 | 11:06
17 yaşındaki genci hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:44
17 yaşındaki genci hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.01.2023 | 10:38
Meteoroloji uzmanı İstanbul ve Ankara için tarih verdi! Kar yağışı geliyor | Video 00:50
Meteoroloji uzmanı İstanbul ve Ankara için tarih verdi! "Kar yağışı geliyor" | Video 22.01.2023 | 09:51
Restoranda yiyip içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar | Video 07:14
Restoranda yiyip içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar | Video 22.01.2023 | 09:31
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençler kiliselerde gül dağıttı | Video 01:49
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençler kiliselerde gül dağıttı | Video 22.01.2023 | 08:39
Küçükçekmece Gölü’nde şüpheli ölüm | Video 03:07
Küçükçekmece Gölü’nde şüpheli ölüm | Video 22.01.2023 | 08:55
Silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01:11
Silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 22.01.2023 | 08:40
Vatandaşlar takla atan aracı elleriyle düzelterek yaralıyı kurtardı | Video 01:58
Vatandaşlar takla atan aracı elleriyle düzelterek yaralıyı kurtardı | Video 21.01.2023 | 23:17
Kullanılmayan su deposunda yabancı uyruklu 24 şahıs yakalandı | Video 01:03
Kullanılmayan su deposunda yabancı uyruklu 24 şahıs yakalandı | Video 21.01.2023 | 17:04
Tütün ve makarona dev operasyon: 1 milyon makaron ele geçirildi | Video 01:54
Tütün ve makarona dev operasyon: 1 milyon makaron ele geçirildi | Video 21.01.2023 | 16:54
Kocaeli’de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:17
Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı | Video 21.01.2023 | 15:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA