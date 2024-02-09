Video Yaşam Yanlışlıkla gaza bastı, arkadaşı motosikletten düştü | Video
Yanlışlıkla gaza bastı, arkadaşı motosikletten düştü | Video

Yanlışlıkla gaza bastı, arkadaşı motosikletten düştü | Video

09.02.2024 | 10:28

Bursa’da çalışır vaziyette duran motosiklet sürücüsü, bir anlık dalgınlıkla gaza bastı. Arkasında oturan arkadaşı yere düştü. O anlar işyerinin kamerasına yansıdı.

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Olay, Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde marketi gören motosiklet sürücüsü marketin önünde durdu. Arkadaşlarıyla sohbet eden sonra dalgın sürücü, bir anda gaza bastı. Gazın şiddetiyle motosiklette yolcu konumunda kişi yere düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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