Yanlışlıkla gaza bastı, arkadaşı motosikletten düştü | Video 09.02.2024 | 10:28 Bursa’da çalışır vaziyette duran motosiklet sürücüsü, bir anlık dalgınlıkla gaza bastı. Arkasında oturan arkadaşı yere düştü. O anlar işyerinin kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde marketi gören motosiklet sürücüsü marketin önünde durdu. Arkadaşlarıyla sohbet eden sonra dalgın sürücü, bir anda gaza bastı. Gazın şiddetiyle motosiklette yolcu konumunda kişi yere düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.