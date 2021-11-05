Yaptıkları hırsızlığa çocukları alet eden kişiler, suçüstü yakalandı | Video

ESENYURT'ta, iş yeri sahibinin para bozdurmaya gitmesini fırsat bilerek, bir çocuğa hırsızlık yaptıran kişiler suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Salı akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki züccaciye dükkanının önüne otomobil ile gelen 6 kişiden biri, çocuk ile beraber aşağıya indi. İş yeri sahibinin başka bir dükkana para bozdurmaya gitmesini fırsat bilen şüpheli, çocuğu içeri yollayarak yürüteç ve daha sonra da çocuk bisikleti alıp aracın bagajına koydu. Bu sırada dükkanına geri dönen Zülküf Gözer, çocuğun araca eşyaları götürdüğünü fark etti. Otomobilin yanında bekleyen kişiye Bu kimin malı diye soran Gözer, Parasını ödedik cevabını alınca dükkanın sahibi olduğunu söyleyip, ürünleri bagajdan almaya çalıştı. Hırsızların kendisine zorluk çıkarması üzerine Gözer ve araçtaki kişiler arasında tartışma başladı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, çaldıkları ürünleri geri veren kişiler, otomobil ile olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Zülküf Gözer, Karşı dükkana giderken, bir otomobilin park ettiğini gördüm. Arabanın içi kalabalıktı. Karşı dükkandan para bozdurup geldim. Bu sırada arabada yürüteç gördüm. Çocuk yürüteç çalıyor. İşi yaptıran da adam. Kendisi yapmıyor, çocuğu alet ediyor. Dükkandan çıkıp, baktığımda çocuk arabası getirdiler. Tekrar bagajın içine koydular. 'Bu kimin malı' dedim. 'Ödemesini yaptık' dediler. İçeriye ödeme yaptık dediler. Bu sefer de bir kadın beni oyalamaya başladı. Ben de 'Bu mal benim. Siz kime ödeme yaptınız' dedim. Sonra anladım ki, bunlar hırsız. Çalıyorlar. Büyük olan insanlar, çocuğu işlerine alet ediyor. Zaten bunlarla başa çıkamıyoruz ifadelerini kullandı.Gözer, ''Parayı toparlamaya gittim, geldim üzerime geldiler. Kendimi savunmak zorunda kaldım. İçlerinden bir kadın soyunmaya başladı. Ben de tepki gösterdim. 'Siz de hiç utanma yok mu' dedim. Kadın da hamile. Tartışmak zorunda kaldım onlarla da. Hangisinden şikayetçi olacağız. Malımızı teslim aldıktan sonra gerisine karışmıyoruz. Kadınların yöntemi belli. Kendilerini hamile bırakıp, çalmak. Fark edildiği zaman da 'Biz hamileyiz. Bize dokunma. Çocuk düşecek' diyorlar. Yöntem hamile kalıp, milleti soymak dedi.