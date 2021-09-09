Video Yaşam Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: “Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim” | Video

Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: “Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim” | Video

Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: “Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim” | Video
09.09.2021 | 09:25

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Kırıkkale’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 65 yaşındaki sürücü, yara almadan kurtulduğu kazayı olay yerinde polislere anlatarak “Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim” dedi.

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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim K. (21) idaresindeki 71 BC 260 plakalı otomobil, bulvar üzerindeki bir kavşaktan dönmeye çalışan Ali U'nun (65) kullandığı 71 BD 565 plakalı otomobile arkadan çarptı. 65 yaşındaki sürücü, yara almadan kurtulduğu kazayı olay yerinde polislere anlatarak, "Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Selim K. (21) ile Latife U. (72) yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan Ali U, "Ben tamamen yoldan çıktıydım. Arkadan vurdu. Adam çok süratli geliyordu. Ben yolu geçtim iki şeritte ondaydı. Ona serbestti. Mahsus yapar gibi yaptı" dedi.

Maddi hasarlı araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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