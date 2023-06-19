Yaralama olayının zanlısı kovalamacayla yakalandı | Video
Gaziantep’te ateşli silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.R.T isimli şüpheli şahıs bekçilerin kovalamacı sonucu yakalandı. Kovalamaca anları bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.
Araçların arasında yakalanan şüpheli şahıs elindeki 2 adet tabancayı arabanın altına attığı ve bekçiler tarafından yakalandığı görüldü. Yakalanan M.R.T. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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