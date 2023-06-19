Video Yaşam Yaralama olayının zanlısı kovalamacayla yakalandı | Video
Yaralama olayının zanlısı kovalamacayla yakalandı | Video

Yaralama olayının zanlısı kovalamacayla yakalandı | Video

19.06.2023 | 15:28

Gaziantep’te ateşli silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.R.T isimli şüpheli şahıs bekçilerin kovalamacı sonucu yakalandı. Kovalamaca anları bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Belkıs Mahallesinde İ.S. isimli vatandaşın ateşli silahla yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan M.R.T. isimli şahıs kovalamaca sonucu çarşı mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışan şahsın 2 adet tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalanırken, kovalama anına ait görüntüler bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.

Araçların arasında yakalanan şüpheli şahıs elindeki 2 adet tabancayı arabanın altına attığı ve bekçiler tarafından yakalandığı görüldü. Yakalanan M.R.T. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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