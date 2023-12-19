Yaralı depremzedeler, 7.6 büyüklüğündeki depreme minibüste yakalandı! O anlar kamerada | Video
Kahramanmaraş merkezli saat 13.25’te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme minibüste yakalanan depremzedelerin korku dolu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Minibüsün arka koltuğunda uzanan bir depremzede ilk depremdeki aldığı yaralarından dolayı yerinden kıpırdayamazken tekerlekli sandalyede oturan depremzede ile koltukta oturan çocuğun Allah'a yalvararak kelime-i şehadet getirmesi ve o korku dolu anları kameralar tarafından saniye saniye kayda geçti. Minibüsün sağa sola sallanma anları depremin şiddetini ise gözler önüne serdi.
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