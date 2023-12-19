Yaralı depremzedeler, 7.6 büyüklüğündeki depreme minibüste yakalandı! O anlar kamerada | Video 19.12.2023 | 15:01 Kahramanmaraş merkezli saat 13.25’te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme minibüste yakalanan depremzedelerin korku dolu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hafif şekilde yaralanan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördükten sonra hastanede başka yaralılara yer açılması ve için Adıyaman Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı şehir içi minibüsüne alınarak serumlarının bitmesi beklenilen 2 hasta ve beraberindeki yaşı küçük çocuk burada da 7.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı. 6 Şubat tarihinde saat 13.25 sularında 7.6 büyüklüğündeki depremi minibüste yaşayan depremzedelerin korku dolu anları araç içi güvenlik kameralarına yansıdı.Minibüsün arka koltuğunda uzanan bir depremzede ilk depremdeki aldığı yaralarından dolayı yerinden kıpırdayamazken tekerlekli sandalyede oturan depremzede ile koltukta oturan çocuğun Allah'a yalvararak kelime-i şehadet getirmesi ve o korku dolu anları kameralar tarafından saniye saniye kayda geçti. Minibüsün sağa sola sallanma anları depremin şiddetini ise gözler önüne serdi.