Yaralı sürücüye yardım etmek yerine, devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolataları yağmaladılar | Video
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Şanlıurfa’da devrilen tırdan yol kenarına saçılan bayram şekerleri ile çikolatalar, yoldan geçenler tarafından yağmalandı. Tır içerisinde sıkışan sürücüye yardım etmek yerine dökülen malzemelerin yağmalanması büyük tepkiye neden oldu.
SÜRÜCÜYE YARDIM ETMEK YERİNE YAĞMA YAPTILAR
Devrilmenin etkisiyle dağılan şeker ve çikolata paketleri yolu kenarındaki araziye saçıldı. Tırın devrildiğini görenler, yardıma gitmek yerine etrafa saçılan şeker ve çikolataları toplamaya başladı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda araç ile vatandaş geldi. Vatandaşlar jandarma ekipleri gitmeden önce yerdeki şeker ve çikolataları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde büyük küçük demeden herkesin şeker ve çikolataları yağmaladığı gözlendi. Arazideki şeker ve çikolataları toplayan vatandaşlar, araçlarının içerisini doldurup evlerine götürdü. Sosyal medyada paylaşılan yağma görüntüleri diğer vatandaşların ise tepkisini çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.