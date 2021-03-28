Video Yaşam Yaralı yavru şahin emin ellerde | Video

Yaralı yavru şahin emin ellerde | Video

Yaralı yavru şahin emin ellerde | Video
28.03.2021 | 17:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yaralı yavru şahin emin ellerde | Video 00:52
Yaralı yavru şahin emin ellerde | Video 28.03.2021 | 17:26
Üsküdar’da evden hırsızlık kamerada | Video 01:41
Üsküdar’da evden hırsızlık kamerada | Video 28.03.2021 | 17:06
Çakar taktı gün içerisinde 2. kez ceza yedi Alın bunu devlet kullansın dedi | Video 00:53
Çakar taktı gün içerisinde 2. kez ceza yedi "Alın bunu devlet kullansın" dedi | Video 28.03.2021 | 17:06
Spor hocası, kız arkadaşını böyle darp etti | Video 00:56
Spor hocası, kız arkadaşını böyle darp etti | Video 28.03.2021 | 16:51
Kedi ağzında taşıdığı yavrularını veterinere getirdi | Video 01:03
Kedi ağzında taşıdığı yavrularını veterinere getirdi | Video 28.03.2021 | 16:37
Hem korktular, hem de masa kurup itfaiyenin çalışmalarını izlediler | Video 02:35
Hem korktular, hem de masa kurup itfaiyenin çalışmalarını izlediler | Video 28.03.2021 | 16:02
Yiyecek arayan bozayı cep telefonu ile böyle görüntülendi | Video 02:15
Yiyecek arayan bozayı cep telefonu ile böyle görüntülendi | Video 28.03.2021 | 15:44
Cinayetle sonlanan kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 01:40
Cinayetle sonlanan kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 28.03.2021 | 15:15
Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı | Video 01:44
Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı | Video 28.03.2021 | 15:15
Müşteri hizmetleri olarak aradılar 116 bin lira kredi çektirip dolandırdılar | Video 00:36
Müşteri hizmetleri olarak aradılar 116 bin lira kredi çektirip dolandırdılar | Video 28.03.2021 | 14:55
Askıdaki montu bile çalmışlardı! Kaçtıkları taksiden iz sürülerek yakalandılar | Video 01:43
Askıdaki montu bile çalmışlardı! Kaçtıkları taksiden iz sürülerek yakalandılar | Video 28.03.2021 | 14:48
AVM otoparklarında Jammer ile araçları soyuyordu! Suçüstü yakalandı | Video 00:24
AVM otoparklarında "Jammer" ile araçları soyuyordu! Suçüstü yakalandı | Video 28.03.2021 | 14:49
Yeşil sahalarda umduğunu bulamayınca dev mantar tesisi kurdu | Video 06:17
Yeşil sahalarda umduğunu bulamayınca dev mantar tesisi kurdu | Video 28.03.2021 | 14:26
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 00:18
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 28.03.2021 | 13:56
Fatih'te çocuklara taciz iddiası; kameradaki şüpheli tutuklandı | Video 04:53
Fatih'te çocuklara taciz iddiası; kameradaki şüpheli tutuklandı | Video 28.03.2021 | 11:10
7 evden 1,5 milyon lira çalmışlardı. Operasyon anları kamerada | Video 01:40
7 evden 1,5 milyon lira çalmışlardı. Operasyon anları kamerada | Video 28.03.2021 | 10:43
Hırsızlar küçük köpekten böyle korkup kaçtı | Video 01:38
Hırsızlar küçük köpekten böyle korkup kaçtı | Video 28.03.2021 | 10:47
100 kiloluk kasayı kucaklayıp götürdü! 7 evden 1,5 milyon lira çaldılar | Video 01:05
100 kiloluk kasayı kucaklayıp götürdü! 7 evden 1,5 milyon lira çaldılar | Video 28.03.2021 | 10:43
Esenyurt’ta site içerisinde korku dolu anlar | Video 01:50
Esenyurt’ta site içerisinde korku dolu anlar | Video 28.03.2021 | 10:34
Sancaktepe’den kaçıp Esenyurt’ta yakalandılar | Video 02:25
Sancaktepe’den kaçıp Esenyurt’ta yakalandılar | Video 28.03.2021 | 10:34

Manisa’da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbar sonrası olay yerine giden jandarma ekipleri yaralı bir yavru şahin buldu. Muradiye Jandarma Komutanlığı'nda koruma altına alınan yaralı şahin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbar üzerine olay yerine giden Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralı bir şahin buldu. Şahini koruma altına alan jandarma ekipleri kanadında ve tırnağında sorun olan yavru şahini haber verilmesi üzerine Muradiye Jandarma Karakoluna gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de duyarlılıklarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür ederken, yaralı şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağını söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA