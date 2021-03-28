Yaralı yavru şahin emin ellerde | Video
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Manisa’da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbar sonrası olay yerine giden jandarma ekipleri yaralı bir yavru şahin buldu. Muradiye Jandarma Komutanlığı'nda koruma altına alınan yaralı şahin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbar üzerine olay yerine giden Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralı bir şahin buldu. Şahini koruma altına alan jandarma ekipleri kanadında ve tırnağında sorun olan yavru şahini haber verilmesi üzerine Muradiye Jandarma Karakoluna gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de duyarlılıklarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür ederken, yaralı şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağını söyledi.