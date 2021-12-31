Video Yaşam Yaramaz köpek balkondaki asılı çamaşırı çaldı | Video
Yaramaz köpek balkondaki asılı çamaşırı çaldı | Video

Yaramaz köpek balkondaki asılı çamaşırı çaldı | Video

31.12.2021 | 13:38

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Balkonda kuruması için asılı olan çamaşırlardan bir tanesi alıp oynayan sevimli hırsızın görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas'ta Fatih mahallesinde bir binanın giriş katında bulunan balkonun çamaşır tellerinde asılı olan çamaşırlardan bir tanesini gözüne kestiren sokak köpeği kaptığı çamaşırla oynamaya başladı.

Sevimli hırsız çaldığı çamaşırla bir süre oynadıktan sonra yine çaldığı çamaşırla gözden kayboldu.

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