Yaramaz köpek balkondaki asılı çamaşırı çaldı | Video

Balkonda kuruması için asılı olan çamaşırlardan bir tanesi alıp oynayan sevimli hırsızın görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Sivas'ta Fatih mahallesinde bir binanın giriş katında bulunan balkonun çamaşır tellerinde asılı olan çamaşırlardan bir tanesini gözüne kestiren sokak köpeği kaptığı çamaşırla oynamaya başladı.

Sevimli hırsız çaldığı çamaşırla bir süre oynadıktan sonra yine çaldığı çamaşırla gözden kayboldu.