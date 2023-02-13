Yardım için gönderilen montun cebinde unutulan cüzdanı depremzede sahibine geri teslim etti | Video
Rize'den asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gönderilen montun cebinde unutulan cüzdan depremzede tarafından sahibine teslim edildi.
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