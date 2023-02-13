Video Yaşam Yardım için gönderilen montun cebinde unutulan cüzdanı depremzede sahibine geri teslim etti | Video
Yardım için gönderilen montun cebinde unutulan cüzdanı depremzede sahibine geri teslim etti | Video

Yardım için gönderilen montun cebinde unutulan cüzdanı depremzede sahibine geri teslim etti | Video

13.02.2023 | 08:40

Rize'den asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gönderilen montun cebinde unutulan cüzdan depremzede tarafından sahibine teslim edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ardeşen ilçesinden Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki deprem bölgesine yardımda bulunan Yunus Yunusoğlu isimli vatandaş yardım amaçlı gönderdiği montta araba anahtarını ve cüzdanını unuttu. Montu alan depremzede vatandaş, montun cebinde para dolu cüzdanı ve araba anahtarı olduğunu fark etti. Depremzede vatandaş montun cebinden çıkan anahtar ile cüzdanı Hatunsuyu Mahalle Muhtarına teslim etti. Vatandaşın unuttuğu eşyaları teslim alan muhtar ise ilçe merkezinde kurulan Ardeşen yardım çadırına giderek emanetleri Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu'na teslim etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yardım için gönderilen montun cebinde unutulan cüzdanı depremzede sahibine geri teslim etti | Video 01:09
Yardım için gönderilen montun cebinde unutulan cüzdanı depremzede sahibine geri teslim etti | Video 13.02.2023 | 08:40
Depremzedeler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi | Video 02:40
Depremzedeler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi | Video 13.02.2023 | 08:40
Sağlık Bakanı Koca, enkazdan 165 saat sonra kurtarılan Naime Şakar’ın görüntüsünü paylaştı | Video 01:27
Sağlık Bakanı Koca, enkazdan 165 saat sonra kurtarılan Naime Şakar'ın görüntüsünü paylaştı | Video 13.02.2023 | 08:28
Adıyaman’da depremin 166’ncı saatinde enkazdan mucize kurtuluş | Video 02:31
Adıyaman'da depremin 166'ncı saatinde enkazdan mucize kurtuluş | Video 13.02.2023 | 08:28
Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye’de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı | Video 00:48
Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 08:19
Gaziantep’te 163 saat sonra gelen yaşam sevinci! 62 yaşındaki kadın sağ çıkarıldı | Video 00:39
Gaziantep'te 163 saat sonra gelen yaşam sevinci! 62 yaşındaki kadın sağ çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 08:18
Adıyaman’da 165. saatte yeni mucize: Naime Şakar enkazdan çıkarıldı 02:53
Adıyaman'da 165. saatte yeni mucize: Naime Şakar enkazdan çıkarıldı 13.02.2023 | 00:51
Depremden kurtuldu, yangında hayatını kaybetti | Video 01:26
Depremden kurtuldu, yangında hayatını kaybetti | Video 12.02.2023 | 19:08
Depremin dehşete düşüren anları kamerada | Video 05:13
Depremin dehşete düşüren anları kamerada | Video 12.02.2023 | 16:56
Kahraman hemşire güvenlik kamerasına da yansıyan o anları anlattı: Tek düşüncem bebekleri korumaktı | Video 04:05
Kahraman hemşire güvenlik kamerasına da yansıyan o anları anlattı: "Tek düşüncem bebekleri korumaktı" | Video 12.02.2023 | 16:55
SON DAKİKA! Depremde can kaybı 29 bin 605’e yükseldi | Video 00:50
SON DAKİKA! Depremde can kaybı 29 bin 605'e yükseldi | Video 12.02.2023 | 17:00
Sarıgül nineden depremzedelere bir düve daha | Video 05:58
Sarıgül nineden depremzedelere bir düve daha | Video 12.02.2023 | 16:26
Depremde hayatını kaybeden Özlem öğretmen ve 5 yaşındaki kızı toprağa verildi | Video 05:24
Depremde hayatını kaybeden Özlem öğretmen ve 5 yaşındaki kızı toprağa verildi | Video 12.02.2023 | 16:21
MSB yaralı depremzedelerin Adana Devlet Hastanesine tahliyesini sürdürüyor | Video 00:11
MSB yaralı depremzedelerin Adana Devlet Hastanesine tahliyesini sürdürüyor | Video 12.02.2023 | 16:13
Depremin ürküten yıkımı görüntülendi! Antakya Demirköprü karayolu yarıldı, dev çukurlar oluştu! | Video 03:51
Depremin ürküten yıkımı görüntülendi! Antakya Demirköprü karayolu yarıldı, dev çukurlar oluştu! | Video 12.02.2023 | 16:02
138 saat sonra kurtarılan İkranur’un mutluluğu kamerada | Video 01:12
138 saat sonra kurtarılan İkranur'un mutluluğu kamerada | Video 12.02.2023 | 15:49
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü! Kahramanmaraş yolundaki yarıklar böyle görüntülendi | Video 03:26
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü! Kahramanmaraş yolundaki yarıklar böyle görüntülendi | Video 12.02.2023 | 15:49
54 saatlik karanlıktan kurtarılan Gizem Özkan: Enkaz altında ilk 1 saat çok zor... | Video 02:06
54 saatlik karanlıktan kurtarılan Gizem Özkan: "Enkaz altında ilk 1 saat çok zor..." | Video 12.02.2023 | 15:10
SABAH.com.tr ekibi, zihinsel engelli gencin enkazdan çıkarılma anlarını görüntüledi | Video 01:46
SABAH.com.tr ekibi, zihinsel engelli gencin enkazdan çıkarılma anlarını görüntüledi | Video 12.02.2023 | 15:21
25 saatlik çalışma ile 152’nci saatte Pınar adlı çocuğa canlı olarak ulaşıldı | Video 01:12
25 saatlik çalışma ile 152’nci saatte Pınar adlı çocuğa canlı olarak ulaşıldı | Video 12.02.2023 | 15:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA