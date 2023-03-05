Video Yaşam Yarım asırlık bina depremde yıkılmadı | Video
Yarım asırlık bina depremde yıkılmadı | Video

Yarım asırlık bina depremde yıkılmadı | Video

05.03.2023 | 10:57

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası 1972 yılında yapılan 50 yıllık bina yıkılmadığı gibi ciddi bir hasar da almadı.

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Pazarcık ve Elbistan depremleri Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Kahramanmaraş'ın şehir merkezinde bulunan yüzlerce bina yıkıldı. İsmet Paşa Mahallesi'nde 1972 yılında yapılan 5 katlı Gürler Apartmanı ise depremden ciddi oran etkilenmedi. Büyük depremlere dayanan bina sarsıntıları hafif hasarlı atlattı.

Yarım asır önce yapılan bina girişinde 1972 yılı yazılı levha bulunurken, deprem sonrası binanın bazı sakinlerinin taşındığı bazılarının da dairelerinde oturmaya devam ettiği öğrenildi. Binada oturan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir vatandaş ise, 'Elhamdülillah' bina iyi" dedi.

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