Yarım milyon liralık kaçak saat operasyonu kamerada | Video

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İstanbul’da bir depoda piyasa değeri yaklaşık 460 bin lira olan 577 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy İlçesi'nde bulunan bir depoya kaçakçılık operasyon düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık 460 bin lira olan 577 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü işlem yapıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.