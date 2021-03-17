Video Yaşam Yarım milyon liralık vurguna 8 gözaltı | Video

Yarım milyon liralık vurguna 8 gözaltı | Video

Yarım milyon liralık vurguna 8 gözaltı | Video
17.03.2021 | 08:54

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İstanbul’da “Bankanızın Çağrı Merkezi’nden arıyoruz” diyerek çok sayıda kişinin kart bilgilerini ve şifrelerini elde eden ve banka hesaplarını boşaltarak yarım milyon liralık haksız kazanç sağlayan 8 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi. Dolandırıcılık paralarının çete üyeleri tarafından aktarıldığı “Kirve” kod adlı çete lideri de gözaltına alındı.

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Edinilen son dakika bilgisine göre; İstanbul Emniyeti'nin "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması Kadıköy İlçesi'nde açıldı. Kadıköy'de ikamet eden H.D. isimli kadın mağdur, kendisini bir bankanın ismini kullanan ve söz konusu bankanın Çağrı Merkezi'nden aradıklarını söyleyen kişiler tarafından 100 bin lira dolandırıldığını söyledi.

İddialara göre; insanların kişisel ve özel bilgilerini elde eden dolandırıcılık çetesinin üyeleri; bankaların isimlerini kullandı ve "Bankanızın Çağrı Merkezi'nden arıyoruz" diyerek çok sayıda kişinin kart bilgilerini ve şifrelerini elde ederek banka hesaplarını boşalttı. Şikayet üzerine soruşturma açan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı. Şüphelilerden V.K. (37), R.K. (28), K.S. (36) ve Ü.G. (28), Bakırköy İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

6 FARKLI İLDE 6 MAĞDUR...

İncelemeler daha da derinleştirildi. Gözaltına alınan ve çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançları F.Y. (27) isimli çete üyesi aracılığıyla "Kirve" kod adlı çete lideri F.Y.'ye (39) ulaştırdıkları belirlendi. İki şüpheli de Bakırköy ve Maltepe İlçeleri'nde yakalandı. Diğer şüpheliler N.Y. (21) ve O.S.O. (43) da gözaltına alındı. Şüphelilerin farklı tarihlerde Zonguldak, Burdur, Samsun, İzmir ve Antalya İlleri'nde aynı yöntemle beş kişiyi 373 bin 351 lira dolandırarak mağdur ettikleri belirlendi. Şüphelilerin İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde oturan mağdur H.D.'den elde ettikleri 100 bin lirayla birlikte yaklaşık yarım milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. Gözaltına alınan sekiz şüpheli hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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