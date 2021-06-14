Video Yaşam Yarım saatte iki ayrı hırsızlık kamerada | Video

Yarım saatte iki ayrı hırsızlık kamerada | Video

Yarım saatte iki ayrı hırsızlık kamerada | Video
14.06.2021 | 14:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Sultangazi'de tekmeli tokatlı kavgalar kamerada 04:45
İstanbul Sultangazi'de tekmeli tokatlı kavgalar kamerada 14.06.2021 | 11:09
Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı | Video 03:02
Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı | Video 14.06.2021 | 14:16
Yarım saatte iki ayrı hırsızlık kamerada | Video 05:23
Yarım saatte iki ayrı hırsızlık kamerada | Video 14.06.2021 | 14:16
İstanbul Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı 00:16
İstanbul Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı 14.06.2021 | 12:11
İstanbul Sultangazi'de asker eğlencesinde tepki çeken görüntüler! Hem dans etti, hem tabanca ateşledi 00:31
İstanbul Sultangazi'de asker eğlencesinde tepki çeken görüntüler! Hem dans etti, hem tabanca ateşledi 14.06.2021 | 12:40
SON DAKİKA: Gram altın fiyatları ne kadar düşecek? Canlı yayında flaş Dolar, Gram Altın fiyatı, yatırım açıklaması... 04:38
SON DAKİKA: Gram altın fiyatları ne kadar düşecek? Canlı yayında flaş Dolar, Gram Altın fiyatı, yatırım açıklaması... 14.06.2021 | 13:32
Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'a hapis kararı şoku 00:48
Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'a hapis kararı şoku 14.06.2021 | 12:40
NATO'da kritik Erdoğan-Macron zirvesi! Masada hangi konular var? 03:46
NATO'da kritik Erdoğan-Macron zirvesi! Masada hangi konular var? 14.06.2021 | 13:11
Köye inen ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra fotoğraf çekildi | Video 00:55
Köye inen ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra fotoğraf çekildi | Video 14.06.2021 | 12:34
Motosikletteki kadının davranışı pes dedirtti: Kızını dizinin üzerinde seyahat ettirdi | Video 00:54
Motosikletteki kadının davranışı pes dedirtti: Kızını dizinin üzerinde seyahat ettirdi | Video 14.06.2021 | 12:34
TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı | Video 01:55
TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı | Video 14.06.2021 | 12:20
Antalya'da patlama sonrası yangın çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:56
Antalya'da patlama sonrası yangın çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.06.2021 | 11:10
Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu | Video 00:30
Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu | Video 14.06.2021 | 11:46
Bursa'da şaşkına çeviren görüntü. Arızalı otomobili kara yolunda ters çekti | Video 00:25
Bursa'da şaşkına çeviren görüntü. Arızalı otomobili kara yolunda ters çekti | Video 14.06.2021 | 11:37
Müge Anlı'da şoke eden itiraflar Boynunda tırnak izleri gördüm' Müge Anlı'dan tepki İnanamıyor... Gerçekten inanamıyorum! 22:13
Müge Anlı'da şoke eden itiraflar "Boynunda tırnak izleri gördüm' Müge Anlı'dan tepki "İnanamıyor... Gerçekten inanamıyorum!" 14.06.2021 | 11:26
Burcu Esmersoy Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla ilgi odağı oldu | Video 00:18
Burcu Esmersoy Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla ilgi odağı oldu | Video 14.06.2021 | 11:18
İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi | Video 04:22
İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi | Video 14.06.2021 | 11:06
Askerlik şubesinde korona paniği | Video 01:52
Askerlik şubesinde korona paniği | Video 14.06.2021 | 11:06
Kapısız otomobille tehlike saçmıştı. Cezadan kaçamadı | Video 01:09
Kapısız otomobille tehlike saçmıştı. Cezadan kaçamadı | Video 14.06.2021 | 11:07
Erzurum’da mandaların keyifli göl banyosu, belgeselleri aratmadı | Video 07:16
Erzurum’da mandaların keyifli göl banyosu, belgeselleri aratmadı | Video 14.06.2021 | 10:14

İzmir Buca’da, yarım saat arayla yan yana iki dükkanda iki ayrı hırsızlık olayı gerçekleşti. Bir marketin manav kısmında domates seçen müşterinin parası bir şahıs tarafından cebinden çalınırken, 50 metre ilerideki dükkanda da başka bir şahıs elini kolunu sallaya sallaya dükkan önüne park edilen motosikleti çaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

6 Haziran günü İzmir'in Buca ilçesindeki Menderes Caddesi yolu üzerinde bulunan iki ayrı dükkanda yarım saat arayla hırsızlık olayları gerçekleşti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaylar, yan yana dükkanların önünde meydana geldi. İlk olay cadde üzerindeki marketin manav bölümünde gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, manavda domates seçen bir vatandaşın peşine düşen şahıs, bir süre müşterinin arkasında dolaşıyor. Bu sırada hamle yaparak müşterinin cebindeki parayı almaya çalışan şahıs, müşterinin durumdan şüphelenmesi ile geri kaçıyor. Müşterinin parasının bir kısmı cepten dışarı taşarken, şahıs el çabukluğu ile müşterinin parasının bir kısmını çalıyor. İkinci olay ise marketin 50 metre ötesinde ev eşyaları satan mağazanın önünde gerçekleşti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahıs, dükkanın önüne park edilen motosikleti fark edip oraya yönleniyor. Ardından sanki kendi motosikletini kullanıyormuşçasına rahat bir şekilde araca binerek kayıplara karışıyor.

Market sahibi Yılmaz Baltaş, "Müşterimiz emekli maaşını çektikten sonra bir şahıs onu takip etmiş. Müşterimiz domates seçerken şahıs da cebindeki parasını almaya çalışmış ama tam çıkaramamış. Paranın bir kısmı dışarıda kalınca etrafında dolanmış. Sonra paranın bir kısmını alabilmiş. Müşterimiz biraz işkillenince paranın sadece 300 TL'sini alabilmiş. Müşterimiz eve gidince parasının eksik olduğunu fark ediyor. Buraya gelip kamera kayıtlarına bakınca durum ortaya çıktı. Hemen polisi aradık. Şahsın minibüse binip kaçtığını öğrendik. Yarım saat sonra da yandaki dükkanda çalışan arkadaşımızın motosikleti çalındı. Arkadaşımız işe gelirken motorunu dükkanının yanına park ediyor. İçeri girip eşyalarını bırakıyor, ardından tekrar dışarı çıkıyor. Bu sırada motorunun çalındığını fark ediyor. Şahıs, rahat bir şekilde sanki kendi motoru gibi elini kolunu sallaya sallaya gelip aracı çalıyor. Motorun fiyatı 9 bin liraymış. Kamera kayıtlarını görünce iki olayı da polise bildirdik" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA